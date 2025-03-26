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Общество

О первых симптомах болезни Паркинсона рассказала врач

Болезнь Паркинсона – это хроническое заболевание нервной системы, которое приводит к постепенной гибели нейронов, ответственных за двигательные функции. Как распознать первые признаки этого заболевания, рассказала врач-невролог Галина Чудинская в интервью «Известиям».

Основные симптомы болезни включают в себя тремор (дрожание), мышечную ригидность (жёсткость) и брадикинезию (замедленность движений). Помимо физических проявлений, пациенты часто страдают от депрессии и других психологических проблем.

«Стоит обратить внимание на возможную жёсткость мышц, когда движения становятся ограниченными, ноги как будто прилипают к полу, изменяется почерк, он становится мелким, изменяется подпись пациента. Из-за замедленности движений мимических мышц разглаживаются морщины на лице, появляется эффект «маски на лице». На ранних стадиях симптомы могут проявляться только с одной стороны тела, что важно для диагностики», – рассказала врач.

По её словам, болезнь развивается постепенно. На более поздних стадиях пациенты теряют способность сохранять равновесие, а их движения становятся всё более ограниченными. На самой тяжёлой стадии человек теряет способность передвигаться без посторонней помощи.

Ранее сообщалось, что псковичи с удобством могут пройти диспансеризацию.

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