Когда Банк России может перейти к снижению ключевой ставки, предположил депутат Аксаков

10:47, 27 марта 2025, ПАИ

Банк России может перейти к снижению ключевой ставки уже на ближайшем заседании в апреле, заявил глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом пишет ТАСС.

Вполне вероятно, что на предстоящем заседании Банк России начнёт снижать ключевую ставку, но не быстро, сказал Аксаков. Он подчеркнул, что на показатель ставки влияет не только политика регулятора, но и жёсткая бюджетная политика правительства.

Напомним, что на заседании 21 марта совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 21 % – это уже третье заседание подряд, когда регулятор принимает решение о её сохранении.

Добавим, что следующее заседание совета директоров Банка России состоится 25 апреля.

Ключевая ставка – минимальная процентная ставка, по которой Банк России предоставляет кредиты на неделю коммерческим банкам, а также по которой он принимает средства на депозиты.