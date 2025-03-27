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Общество

Когда Банк России может перейти к снижению ключевой ставки, предположил депутат Аксаков

Банк России может перейти к снижению ключевой ставки уже на ближайшем заседании в апреле, заявил глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом пишет ТАСС.

Фото: ПАИ

Вполне вероятно, что на предстоящем заседании Банк России начнёт снижать ключевую ставку, но не быстро, сказал Аксаков. Он подчеркнул, что на показатель ставки влияет не только политика регулятора, но и жёсткая бюджетная политика правительства.

Напомним, что на заседании 21 марта совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 21 % – это уже третье заседание подряд, когда регулятор принимает решение о её сохранении.

Добавим, что следующее заседание совета директоров Банка России состоится 25 апреля.

Ключевая ставка – минимальная процентная ставка, по которой Банк России предоставляет кредиты на неделю коммерческим банкам, а также по которой он принимает средства на депозиты.

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