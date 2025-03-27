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Общество

Более 70 % выявленных Счётной палатой нарушений устранили в Псковской области в 2024 году

В Псковской области год от года наблюдается положительная динамика по устранению выявленных Счётной палатой нарушений. В 2024 году исправили более 70 % выявленных нарушений. Ежегодный отчёт о деятельности органа финансового контроля депутаты рассмотрели на 43-й сессии областного Собрания, сообщили ПАИ в пресс-службе законодательного органа.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Всего в 2024 году Счётная палата Псковской области провела 112 контрольных мероприятий, что почти на треть больше, чем годом ранее. Объём проверенных бюджетных средств составил более 128 млрд рублей.

В результате проверок выявлено 569 фактов нарушений законодательства с использованием бюджетных средств на сумму свыше 129 млн рублей, что составляет 0,1 % от общего объёма проверенных средств.

Почти половина нарушений (46,1 %) связана с ведением бухгалтерского учёта. Для сравнения в 2023 году эта цифра составляла 82,7 %. Около трети замечаний аудиторов касаются формирования и исполнения бюджетов. Нарушения при осуществлении государственных и муниципальных закупок составляют 23,2 %.

В представленном отчёте указано, что Счётная палата обеспечила исчерпывающие меры по устранению нарушений действующего законодательства. В адрес руководителей объектов контроля направлено 80 представлений, три предписания, выработано 526 рекомендаций. В результате устранены нарушения финансовой дисциплины и действующего законодательства на сумму 92,86 млн рублей, что составляет 72 % от общей суммы всех выявленных в прошлом году нарушений.

Вся информация по результатам проведённых проверок была своевременно направлена в областное Собрание депутатов и губернатору.

Отчёт о работе Счётной палаты Псковской области за 2024 год депутатский корпус областного Собрания принял к сведению. Документ будет размещён на официальном сайте Собрания.

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