В Пскове производят удивительные вещи: ожиданиями от предстоящей выставки промышленности поделился её участник

18:01, 01 апреля 2025, ПАИ

Своими ожиданиями от предстоящей выставки промышленности Псковской области в рамках выездной стажировки Минпромторга России, которая пройдёт в Пскове с 3 по 4 апреля, поделился директор псковской компании «Азимут» Денис Быченков.

«Нам хотелось бы показать псковичам, что в нашем городе производят интересные вещи. Как оказалось, о нас больше знают в стране, чем в родном городе. Мы хотим показать, что в Пскове есть уникальные производства, которые делают удивительные вещи», – отметил Денис Быченков.

Напомним, что компания представит на выставке две модели вездеходов, одну из которых покажут публике впервые.



Фото: предоставил директор компании Денис Быченков



Фото: предоставил директор компании Денис Быченков



Фото: предоставил директор компании Денис Быченков



Фото: предоставил директор компании Денис Быченков



Фото: предоставил директор компании Денис Быченков



Фото: предоставил директор компании Денис Быченков



Фото: предоставил директор компании Денис Быченков













Выставка пройдёт в Пскове в спортивно-развлекательном центре «Простория». Мероприятие свободно для посещения 3 апреля с 9:00 до 18:00 и 4 апреля с 9:00 до 17:00.

В первый день участники выставки обсудят ключевые направления национальных проектов, а во второй – вопросы международной кооперации и экспорта, технического регулирования, торговли и цифровой маркировки. Основные темы мероприятия – реализация национальных проектов, направленных на технологическое развитие и укрепление промышленного потенциала СЗФО.

Участники «Федеральной практики» рассмотрят актуальные вопросы реализации национальных проектов «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Новые материалы и химия», «Атомные энергетические системы», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Средства производства и автоматизации», «Кадры».