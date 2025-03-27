Депутаты – о присвоении Александру Котову звания «Почётный гражданин Псковской области»: Переоценить его вклад в развитие региона очень сложно

15:20, 27 марта 2025, ПАИ

Перед тайным голосованием за присвоение председателю областного Собрания Александру Котову звания «Почётный гражданин Псковской области» сегодня, 27 марта, его коллеги объяснили, почему он достоин этого звания.



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов







«Александр Алексеевич всю свою трудовую деятельность посвятил Псковской области. Переоценить его вклад в развитие региона очень сложно. Он, безусловно, достоин этой высокой награды», – подчеркнул вице-спикер, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.

«Здесь собрались люди разных взглядов, но у нас здоровая дискуссия, без скандалов и кидания друг в друга стаканами. Во многом это заслуга председателя. А от конструктивного диалога выигрывают люди. Это человек, на которого можно равняться», – отметил депутат областного Собрания, лидер фракции партии «Справедливая России – За правду!» Олег Брячак.

«Этот законопроект – один из немногих, в которых я уверен на все 100 %. Голосую искренне и поддерживаю обеими руками», – сказал депутат областного Собрания, координатор областного отделения ЛДПР Антон Минаков.

«Это человек земли. Он разбирается во всех тонкостях, с полуслова понимает проблематику. У него многому можно поучиться всем нам», – подчеркнул заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян.

Напомним, что представление о рассмотрении вопроса о присвоении Александру Котову звания «Почётный гражданин Псковской области» поступило в Общественную палату региона от губернатора Михаила Ведерникова. В ходатайстве губернатор отметил исключительность и значимость заслуг Александра Котова перед регионом, его заслуженный авторитет и уважение среди жителей области и коллег. Члены палаты приняли единогласное решение о представлении кандидатуры Александра Котова к этому почётному званию. Далее вопрос единогласно поддержали члены комитетов областного Собрания. А сегодня по результатам тайного голосования на сессии депутаты одобрили присвоение Александру Котову звания «Почётный гражданин Псковской области».

Отметим, Александр Котов не единожды избирался главой Стругокрасненского района, будучи заместителем губернатора, курировал местное самоуправление и сферу ЖКХ. С 2011 года является председателем областного Собрания депутатов, сохраняя высокий уровень поддержки и доверия граждан. Имеет несколько наград, в том числе награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, что является убедительным свидетельством профессиональной компетентности, искренней самоотдачи и многолетней успешной службы на благо региона и страны в целом.