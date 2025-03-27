Сдают экзамен вместе: новоржевские родители одиннадцатиклассников написали ЕГЭ

20:30, 27 марта 2025, ПАИ

Родители одиннадцатиклассников Новоржевской средней школы стали участниками Всероссийской акции «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Как прошёл экзамен для взрослых в Новоржеве, рассказал корреспондент газеты «Земля Новоржевская».

Исполняющий обязанности начальника отдела образования округа Наталья Милостивая объяснила родителям цель акции и рассказала, как организуется Единый государственный экзамен. Перед началом испытания к собравшимся с напутственном словом обратилась директор школы Валентина Меркулова, которая в своём выступлении отметила важность правильного психологического настроя на экзамене.

Затем родители одиннадцатиклассников имели возможность оказаться на месте своих детей и пройти всю процедуру ЕГЭ.

Условия на экзамене были идентичны настоящим.

На входе в пункт проведения экзаменов (ППЭ) участников мероприятия просканировали металлодетектором. Все получили инструктаж по рассадке экзаменуемых в аудитории. Здесь же узнали, как выглядят контрольно-измерительные материалы, бланки регистрации и ответов, рабочее место участника ЕГЭ.

Взрослые дождались распечатывания в аудитории экзаменационных материалов, прослушали инструктаж участника ЕГЭ, заполнили бланки, выполнили сокращённый вариант ЕГЭ по математике.

Итоги подвели за круглым столом, где собрались заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе Ирина Редько, руководитель ППЭ Лариса Денисова, члены экзаменационной комиссии, технический специалист и участники акции.

Участники круглого стола поделились своими впечатлениями и пришли к единому мнению, что данная акция имеет положительный эффект для родителей будущих выпускников, так как даёт возможность снизить напряжение перед экзаменами.

Отметим, в Пскове родители школьников смогут написать ЕГЭ в пятницу, 28 марта.