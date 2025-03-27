Псковская молодёжь участвует в съезде «Движения первых» в Москве

20:02, 27 марта 2025, ПАИ

В Москве, в Национальном центре «Россия», проходит четвёртый съезд «Движения первых». В мероприятии участвует более тысячи делегатов со всей страны, среди них – псковская молодёжь, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Псковскую область представляют участники конкурсов «Большая перемена» и «Юнармия», а также представители студенческого сообщества. Кроме того, в съезде участвует наставник и председатель регионального отделения Мария Тучак. Самым молодым участником съезда стал Егор Астахов из Пскова.

На церемонии открытия участников съезда приветствовал президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул важность «Движения первых» в воспитании современной молодёжи. Одной из главных задач движения для детей президент назвал поиск своего места в жизни.

«Вы знаете, в чём секрет? В том, чтобы делиться тем, что у тебя есть, с другими, помогать другим, поддерживать других. В этом человек находит себя лучше всего. От этого он получает наибольшее удовлетворение – в помощи своим близким: маме, папе, брату, сестре, друзьям. Маленькому посёлку или деревне, в которой он живёт. Большому городу. Либо всей нашей огромной любимой Родине, России. Вот в этом человек проявляет себя наилучшим способом, от этого получает наибольшее удовлетворение и чувствует себя гражданином своей страны. Поэтому ваш лозунг «Каждый первый поможет» – это первый шаг на этом пути. Это хорошая находка», – отметил Владимир Путин.

В рамках съезда прошло заседание наблюдательного совета «Движения первых», председателем которого является президент России. Глава государства пообщался с участниками движения – с детьми, их родителями и наставниками. Президент активно поддерживает развитие таких значимых социальных проектов, как «Движение первых», признавая его уникальный вклад в будущее страны.

В ходе съезда также прошли заседания участников «Движения первых» и научно-методического совета движения. Кроме того, на площадке Национального центра «Россия» состоялись мероприятия, посвящённые Всемирному дню театра.

По итогам прошлого года «Движение первых» стало самым узнаваемым детско-юношеским объединением России: о его деятельности знают 76,6 % детей и подростков, 43,7 % родителей, 88,7 % педагогов. В 2024 году мероприятия движения охватили во всей стране более 10 миллионов человек.

В этом году в России стартовал проект «Движения первых» «Молодёжь и дети». С 2025 по 2030 год движение реализовало ряд мероприятий в рамках федеральных проектов «Россия – страна возможностей» и «Мы вместе (воспитание гармонично развитой личности)».