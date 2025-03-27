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Общество

К ограничению свободы приговорили псковича за драку

Прокуратура Пскова поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении псковича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением предметов, используемых в качестве оружия). Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Пскова.

Установлено, что в ходе завязавшегося словесного конфликта между спорящими возникла драка. Один из участников пострадал: пскович избил оппонента, причинив его здоровью вред средней тяжести.

Суд признал мужчину виновном. С учётом позиции государственного обвинителя, а также совокупности обстоятельств, смягчающих наказание, ему назначен один год ограничения свободы с установлением ограничений.

При отбывании наказания мужчине придётся ежемесячно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции, а также всегда находиться дома в ночное время. Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что Пыталовский суд приговорил женщину к нескольким годам исправительной колонии за удар в спину знакомого.

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