К ограничению свободы приговорили псковича за драку

22:26, 27 марта 2025, ПАИ

Прокуратура Пскова поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении псковича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением предметов, используемых в качестве оружия). Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Пскова.

Установлено, что в ходе завязавшегося словесного конфликта между спорящими возникла драка. Один из участников пострадал: пскович избил оппонента, причинив его здоровью вред средней тяжести.

Суд признал мужчину виновном. С учётом позиции государственного обвинителя, а также совокупности обстоятельств, смягчающих наказание, ему назначен один год ограничения свободы с установлением ограничений.

При отбывании наказания мужчине придётся ежемесячно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции, а также всегда находиться дома в ночное время. Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что Пыталовский суд приговорил женщину к нескольким годам исправительной колонии за удар в спину знакомого.