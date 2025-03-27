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Общество

Выяснение возраста стало поводом для конфликта между псковичами

В Пскове двое молодых людей избили парня и похитили его смартфон. Они обвиняются в преступлении, предусмотренном пунктом «а» части 2 статьи 115 УК РФ и частью 1 статьи 158 УК РФ. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Пскова.

Установлено, что под предлогом конфликта, который был основан на выяснении возраста потерпевшего, молодые люди избили жертву. После чего, заметив на земле телефон пострадавшего, похитили его.

Суд с учётом позиции государственного обвинителя признал молодых людей виновными и назначил им наказания в виде исправительных работ с удержанием части заработка в доход государства.

Ранее сообщалось, что к ограничению свободы приговорили псковича за драку.

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