В Псковской области проходит реставрация 14 значимых памятников архитектуры
Почти 1,4 миллиарда рублей в 2024 году вложено в сохранение и восстановление памятников Псковской области. Работы проходили в 82 объектах. Об итогах самого результативного периода последних лет губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову доложил председатель комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик.
Только по линии АНО «Возрождение» в прошлом году было направлено более миллиарда рублей, реставрационные работы завершили в 15 значимых для региона памятниках архитектуры, в 14 они продолжаются и сейчас, ещё 12 объектов – в проектировании.
«В планах на 2025 год также работа над десятью объектами – теми, где есть больные темы. Работа должна завершиться к концу года», – сказал Вадим Нэдик.
Один из самых масштабных примеров – Троицкий собор, где специалисты заняты укреплением фундамента. Это лишь один из этапов реставрации, отметил губернатор.
Ранее сообщалось, что в Пскове завершён процесс разработки и утверждения охранных зон города.
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