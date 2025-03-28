В Псковской области проходит реставрация 14 значимых памятников архитектуры

00:00, 28 марта 2025, ПАИ

Почти 1,4 миллиарда рублей в 2024 году вложено в сохранение и восстановление памятников Псковской области. Работы проходили в 82 объектах. Об итогах самого результативного периода последних лет губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову доложил председатель комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик.

Только по линии АНО «Возрождение» в прошлом году было направлено более миллиарда рублей, реставрационные работы завершили в 15 значимых для региона памятниках архитектуры, в 14 они продолжаются и сейчас, ещё 12 объектов – в проектировании.

«В планах на 2025 год также работа над десятью объектами – теми, где есть больные темы. Работа должна завершиться к концу года», – сказал Вадим Нэдик.

Один из самых масштабных примеров – Троицкий собор, где специалисты заняты укреплением фундамента. Это лишь один из этапов реставрации, отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что в Пскове завершён процесс разработки и утверждения охранных зон города.