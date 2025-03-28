Двух псковичек задержали росгвардейцы за кражу сладостей и продуктов
Двух жительниц Пскова задержали росгвардейцы за кражу сладостей и продуктов, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
27 марта около 19:00 сотрудники ведомства получили информацию о том, что в магазине на улице Михайловской сработала тревожная кнопка.
В магазине росгвардейцы задержали женщину, которая пронесла через кассу продукты, не заплатив за них.
В этом же магазине в 20:51 сотрудники Росгвардии задержали местную 65-летнюю жительницу, которая украла из торгового зала кондитерские изделия.
По фактам краж проводится проверка.
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