Двух псковичек задержали росгвардейцы за кражу сладостей и продуктов

11:45, 28 марта 2025, ПАИ

Двух жительниц Пскова задержали росгвардейцы за кражу сладостей и продуктов, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

27 марта около 19:00 сотрудники ведомства получили информацию о том, что в магазине на улице Михайловской сработала тревожная кнопка.

В магазине росгвардейцы задержали женщину, которая пронесла через кассу продукты, не заплатив за них.

В этом же магазине в 20:51 сотрудники Росгвардии задержали местную 65-летнюю жительницу, которая украла из торгового зала кондитерские изделия.

По фактам краж проводится проверка.