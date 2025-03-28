Пять человек пострадали от укусов клещей в Псковской области за неделю
Пять человек обратилось в медицинские учреждения Псковской области с жалобами на укусы клещей с 20 по 26 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Четырёх клещей исследовали в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций на наличие инфекций.
По результатам исследований установлено, что одно из насекомых было поражено боррелиями (возбудителями боррелиоза).
Напомним, первый укус клеща в Псковской области в 2025 году зарегистрировали 8 марта.
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