Пять человек пострадали от укусов клещей в Псковской области за неделю

13:28, 28 марта 2025, ПАИ

Пять человек обратилось в медицинские учреждения Псковской области с жалобами на укусы клещей с 20 по 26 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Четырёх клещей исследовали в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций на наличие инфекций.

По результатам исследований установлено, что одно из насекомых было поражено боррелиями (возбудителями боррелиоза).

Напомним, первый укус клеща в Псковской области в 2025 году зарегистрировали 8 марта.