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Общество

Пять человек пострадали от укусов клещей в Псковской области за неделю

Пять человек обратилось в медицинские учреждения Псковской области с жалобами на укусы клещей с 20 по 26 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Фото: ПАИ

Четырёх клещей исследовали в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций на наличие инфекций.

По результатам исследований установлено, что одно из насекомых было поражено боррелиями (возбудителями боррелиоза).

Напомним, первый укус клеща в Псковской области в 2025 году зарегистрировали 8 марта.

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