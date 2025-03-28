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Общество

Фестиваль педагогического творчества «Весеннее настроение» прошёл в Себежском районе

Муниципальный фестиваль творчества работников образовательных организаций «Весеннее настроение», посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и Году защитника Отечества, прошёл в районном культурном центре сегодня, 28 марта. Об этом пишет районная газета «Призыв».

Фото здесь и далее: газета «Призыв».

В фестивале приняли участие педагоги из пяти школ района и Идрицкого агротехнического колледжа.

Все участники образовательных организаций показали высокий уровень подготовки. Многие удивили своими вокальными и танцевальными данными, уровнем актёрского мастерства! Все коллективы старались выложиться по полной и вкладывали душу в каждый творческий номер.

«Наши учителя могут и уроки провести, и документацию оформить, и, как выяснилось на фестивале, спеть, станцевать, проникновенно прочитать стихи. Теперь понятно, откуда на Себежской земле столько талантливых детей: у них не менее талантливые педагоги!» – пишет газета.

Ранее сообщалось, что новоржевские родители одиннадцатиклассников написали ЕГЭ.

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