В Псковской области запущен разработанный специально для региона проект обучения муниципальных служащих

23:40, 28 марта 2025, ПАИ

Правительство Псковской области запустило собственную программу профессионального обучения для руководителей органов местного самоуправления. Её участниками стали 90 человек, среди которых главы муниципальных образований и их заместители, руководители управлений муниципальных администраций. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Проект разработан Центром политических компетенций Высшей школы экономики специально для Псковской области. «Хочу поблагодарить правительство Псковской области и вас, Михаил Юрьевич, за уникальную возможность разработать специально под запрос региона образовательную программу, которая направлена на совершенствование управленческих навыков руководителей органов местного самоуправления», – сказал руководитель центра Игорь Школьников.

Михаил Ведерников выразил уверенность, что программа станет важным дополнением к комплексной работе по развитию кадрового потенциала муниципальной службы. «Наша общая задача – сделать всё, чтобы структура муниципального управления была эффективной, профессиональной и соответствовала меняющимся запросам времени», – отметил губернатор.

Программа рассчитана на двухгодичный срок. Все участники обучения, успешно прошедшие программу, автоматически будут зачислены в региональный кадровый резерв Псковской области.

«Сегодня у вас есть возможность пообщаться, поработать вместе с ведущими российскими экспертами в области политического управления, социального проектирования, стратегического менеджмента. Это особенно важно в свете муниципальной реформы, которую мы завершили в регионе, и в части принятия изменений в федеральный закон о местном самоуправлении. Наша задача – сделать так, чтобы вся структура муниципального управления учитывала потребности граждан, была понятной и доступной, а самое главное, соответствовала всем меняющимся запросам времени. Это не та ситуация, когда можно единожды настроить систему и остановиться. Постоянно меняются технологии, меняется повестка, появляются новые запросы, вызовы и сервисы. Мы должны учитывать всё и уметь эффективно их использовать в деле», – сказал псковский губернатор.

Глава региона пожелал участникам успехов.

Ранее сообщалось, что глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева избрана председателем ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» на общем отчётно-выборном собрании ассоциации.