В Псковской области запущен разработанный специально для региона проект обучения муниципальных служащих
Правительство Псковской области запустило собственную программу профессионального обучения для руководителей органов местного самоуправления. Её участниками стали 90 человек, среди которых главы муниципальных образований и их заместители, руководители управлений муниципальных администраций. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Проект разработан Центром политических компетенций Высшей школы экономики специально для Псковской области. «Хочу поблагодарить правительство Псковской области и вас, Михаил Юрьевич, за уникальную возможность разработать специально под запрос региона образовательную программу, которая направлена на совершенствование управленческих навыков руководителей органов местного самоуправления», – сказал руководитель центра Игорь Школьников.
Михаил Ведерников выразил уверенность, что программа станет важным дополнением к комплексной работе по развитию кадрового потенциала муниципальной службы. «Наша общая задача – сделать всё, чтобы структура муниципального управления была эффективной, профессиональной и соответствовала меняющимся запросам времени», – отметил губернатор.
Программа рассчитана на двухгодичный срок. Все участники обучения, успешно прошедшие программу, автоматически будут зачислены в региональный кадровый резерв Псковской области.
«Сегодня у вас есть возможность пообщаться, поработать вместе с ведущими российскими экспертами в области политического управления, социального проектирования, стратегического менеджмента. Это особенно важно в свете муниципальной реформы, которую мы завершили в регионе, и в части принятия изменений в федеральный закон о местном самоуправлении. Наша задача – сделать так, чтобы вся структура муниципального управления учитывала потребности граждан, была понятной и доступной, а самое главное, соответствовала всем меняющимся запросам времени. Это не та ситуация, когда можно единожды настроить систему и остановиться. Постоянно меняются технологии, меняется повестка, появляются новые запросы, вызовы и сервисы. Мы должны учитывать всё и уметь эффективно их использовать в деле», – сказал псковский губернатор.
Глава региона пожелал участникам успехов.
Ранее сообщалось, что глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева избрана председателем ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» на общем отчётно-выборном собрании ассоциации.
В Псковской области запущен разработанный специально для региона проект обучения муниципальных служащих
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