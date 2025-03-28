Культурная программа: как провести увлекательные мартовские выходные в Пскове

23:59, 28 марта 2025, ПАИ

В последние мартовские выходные текущего года в Пскове пройдёт череда культурно-развлекательные мероприятий. Подборку мест, куда можно отправиться с семьей и друзьями, опубликовал глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«Выходные уже на пороге, и это отличный повод пополнить копилку впечатлений! Публикую несколько идей, которые вам помогут в этом!» – отметил глава Пскова.

Псковичи и гости города могут совершить пешую прогулку по пяти псковских мостов. Встреча стартует у нового пешеходного моста 29 марта в 15:00.

Посетить выставку графических произведений можно в выставочном зале (Ленина, 1). Экспозиция открыта в эти выходные с 11:00 до 15:30.

Все желающие могут послушать народные песни казаков в БКЗ Филармонии (Некрасова, 24). Мероприятие пройдёт 30 марта, в воскресенье, в 19:00.

Предлагается также найти семь сказочных ключей. Такую возможность предоставляет Театр кукол (Конная, 3). Мероприятия пройдут в эту субботу, 29 марта, в 12:00 и 14:00.

Узнать истории великих женщин в реставрации можно, посетив Центр туризма и творческих индустрий Пскова (Георгиевская, 4), суббота и воскресенье с 10:00 до 16:00

А вместе с детьми глава Пскова рекомендует исследовать картины в анималистическом жанре, посетив Картинную галерею (Некрасова, 7). Мероприятие пройдёт 30 марта, в воскресенье. Начало в 11:30.