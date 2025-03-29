Какую погоду ждать россиянам в апреле, рассказали метеорологи

23:44, 29 марта 2025, ПАИ

Какая погода ждёт россиян в апреле, рассказали специалисты метеоцентра «Фобос».

На юге и западе Русской равнины температуру в апреле прогнозируют в рамках климата, но на севере и востоке среднее значение температуры превысит уровень нормы. Это превышение составит 1-3 градуса.

При этом метеорологи ожидают и арктических вторжений в этот весенний месяц. Хотя такие периоды, по словам специалистов, будут компенсироваться мощными потеплениями и погода установится в рамках климатической нормы.

Ранее сообщалось, что завтра, 30 марта, в Псковской области ожидается до 17 градусов тепла.