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Общество

Какую погоду ждать россиянам в апреле, рассказали метеорологи

Какая погода ждёт россиян в апреле, рассказали специалисты метеоцентра «Фобос».

Фото: ПАИ

На юге и западе Русской равнины температуру в апреле прогнозируют в рамках климата, но на севере и востоке среднее значение температуры превысит уровень нормы. Это превышение составит 1-3 градуса.

При этом метеорологи ожидают и арктических вторжений в этот весенний месяц. Хотя такие периоды, по словам специалистов, будут компенсироваться мощными потеплениями и погода установится в рамках климатической нормы.

Ранее сообщалось, что завтра, 30 марта, в Псковской области ожидается до 17 градусов тепла.

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