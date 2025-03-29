Какую погоду ждать россиянам в апреле, рассказали метеорологи
Какая погода ждёт россиян в апреле, рассказали специалисты метеоцентра «Фобос».
На юге и западе Русской равнины температуру в апреле прогнозируют в рамках климата, но на севере и востоке среднее значение температуры превысит уровень нормы. Это превышение составит 1-3 градуса.
При этом метеорологи ожидают и арктических вторжений в этот весенний месяц. Хотя такие периоды, по словам специалистов, будут компенсироваться мощными потеплениями и погода установится в рамках климатической нормы.
Ранее сообщалось, что завтра, 30 марта, в Псковской области ожидается до 17 градусов тепла.
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