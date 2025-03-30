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Общество

Приём заявок в программу «Герои земли Псковской» завершается 31 марта

Приём заявок в программу для участников и ветеранов СВО «Герои земли Псковской» завершится завтра, в понедельник, 31 марта, напоминают организаторы региональной кадровой программы.

Таким образом для подачи заявлений остаётся менее двух дней. Заявки принимаются через портал программы герои.псков.рф. Для её заполнения потребуется 10–15 минут.

Участвовать в программе в обязательном порядке участникам и ветеранам СВО рекомендовал экс-командир 76-й гвардейской дивизии ВДВ, бывший замначштаба ВДВ, сенатор РФ от Псковской области Алексей Наумец.

Приём заявок ведётся с 23 февраля. С 1 апреля начинается этап тестирования заявителей программы, оценка их анкет и эссе.

Программа «Герои земли Псковской» была анонсирована губернатором Михаилом Ведерниковым, который возглавил общественный совет программы. В состав совета, в частности, также вошли сенатор Алексей Наумец, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, руководитель регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева. Секретарь общественного совета программы – директор Корпоративной академии Правительства Псковской области Ирина Иванова.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.

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