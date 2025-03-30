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Общество

Четверть псковичей планирует купить новую машину в ближайшее время

25 % опрошенных псковичей рассказали, что планируют купить новую машину прямиком из салона в самое ближайшее время. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Авито» по Северо-Западу.

Четверть псковичей планирует купить новую машину в ближайшее время. Фото: ПАИ

Чаще о покупке новой машины заявляли респонденты от 25 до 34 лет – таких 34 %. Также намерение приобрести автомобиль выразил 31 % людей от 18 до 24 лет и 30 % участников опроса от 35 до 55 лет.

Основными факторами при выборе машины являются её цена, стоимость и наличие запчастей, а также практичность и комфорт – за них свои голоса отдали 66, 56 и 52 % соответственно. Помимо всего прочего, на решение о покупке могут повлиять акции или гарантии. Так, на расширенную гарантию обращают внимание 58 % опрошенных из СЗФО, а на наличие скидок – 56 %.

Ранее псковский эксперт рассказал, как купить новый автомобиль из салона при высоких процентных ставках. Подробнее об этом читайте здесь.

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