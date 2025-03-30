Борис Елкин поделился с псковичами историей улицы Малясова

18:39, 30 марта 2025, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поделился историей улицы Малясова в своём Telegram-канале.

«Одна из улиц Пскова носит имя Виктора Александровича Малясова, командира полка 76-й гвардейской стрелковой дивизии, принимавшей участие в освобождении города. Виктор Александрович участник Великой Отечественной войны с мая 1942 года. Сражался на Западном, Брянском, Центральном и Белорусском фронтах, освобождая города и форсируя реки», – рассказал Борис Елкин.

28 сентября 1943 года батальон Малясова переправился через Днепр в районе села Мысы Репкинского района Черниговской области Украинской ССР, захватил плацдарм и, отразив немецкие контратаки, удержал его до переправы основных сил. За этот героический подвиг Виктор Малясов был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда», подчеркнул глава Пскова.

«Впоследствии батальон продолжал освобождать Украину и Белоруссию, форсировал реки Припять и Западный Буг, выходил на границу СССР и участвовал в боях в Польше. Однако 17 октября 1944 года, в бою за местечко Радзимин, Виктор Александрович пал смертью храбрых», – заключил Борис Елкин.

Напомним, что новую рубрику в честь 80-летия Победы запустил Борис Елкин 2 марта. Он знакомит псковичей с историями героев, в честь которых названы улицы города.