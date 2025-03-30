День социального работника уголовно-исполнительной системы России отмечают 30 марта

19:20, 30 марта 2025, ПАИ

День социального работника уголовно-исполнительной системы России отмечают 30 марта. Этот праздник официально вошёл в календарь УИС в 2023 году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В каждом исправительном учреждении и следственном изоляторе УФСИН России по Псковской области действуют группы социальной защиты, сотрудники которых сопровождают осужденных на протяжении всего срока отбывания наказания. Они поддерживают стремление осужденных к восстановлению социальных связей, что играет ключевую роль в их ресоциализации и успешной адаптации к жизни после освобождения. Именно эти сотрудники помогают найти верный путь к возвращению в общество, подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что социальная работа в уголовно-исполнительной системе предназначена для людей, обладающих сильным духом, честностью, справедливостью и состраданием. Они подчеркнули, что служебные обязанности таких работников связаны с высокой ответственностью и значительным эмоциональным напряжением, что требует не только профессионализма, но и душевной стойкости.

Руководство и личный состав УФСИН России по Псковской области поздравляет сотрудников и ветеранов социальной службы с профессиональным праздником.

«Пусть ваш благородный труд, согретый душевным теплом и милосердием, приносит удовлетворение и положительный результат. Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного благополучия и взаимопонимания!» – заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что социальных работников чествовали в учреждениях уголовно-исполнительной системы Псковской области.