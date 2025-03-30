Верховный суд обязал родителей платить коммунальные платежи за детей

23:59, 30 марта 2025, ПАИ

Родители обязаны оплачивать коммунальные услуги для своих детей до достижения ими совершеннолетия, даже если они не проживают вместе, сказано в определении судебной коллегии Верховного суда России по гражданским делам, пишет РИА Новости.

Если собственником жилого помещения или его доли является несовершеннолетний, то обязанность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг ложится на его родителей, независимо от того, проживают ли они вместе, уточнили в судебной коллегии.

Несовершеннолетние в возрасте с 14 до 18 лет имеют право самостоятельно оплачивать жилое помещение и коммунальные услуги, отметила коллегия. В случае если у несовершеннолетнего недостаточно средств для оплаты, эта обязанность субсидиарно ложится на его родителей.

Ситуация стала предметом спора между томским товариществом собственников жилья (ТСЖ) и местным жителем, который более пяти лет не платил за коммунальные услуги и взносы за капитальный ремонт, накопив долг почти 445 тысяч рублей.

Суд частично удовлетворил иск, взыскав средства с должника и его матери, которая проживала с ним. Когда дело дошло до Верховного суда, он отметил, что должник является несовершеннолетним, поэтому взыскание должно производиться не с него, а с его родителей. Поскольку суды нижестоящих инстанций не привлекли к делу его отца, Верховный суд направил дело на пересмотр.