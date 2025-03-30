Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Верховный суд обязал родителей платить коммунальные платежи за детей

Родители обязаны оплачивать коммунальные услуги для своих детей до достижения ими совершеннолетия, даже если они не проживают вместе, сказано в определении судебной коллегии Верховного суда России по гражданским делам, пишет РИА Новости.

Если собственником жилого помещения или его доли является несовершеннолетний, то обязанность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг ложится на его родителей, независимо от того, проживают ли они вместе, уточнили в судебной коллегии.

Несовершеннолетние в возрасте с 14 до 18 лет имеют право самостоятельно оплачивать жилое помещение и коммунальные услуги, отметила коллегия. В случае если у несовершеннолетнего недостаточно средств для оплаты, эта обязанность субсидиарно ложится на его родителей.

Ситуация стала предметом спора между томским товариществом собственников жилья (ТСЖ) и местным жителем, который более пяти лет не платил за коммунальные услуги и взносы за капитальный ремонт, накопив долг почти 445 тысяч рублей.

Суд частично удовлетворил иск, взыскав средства с должника и его матери, которая проживала с ним. Когда дело дошло до Верховного суда, он отметил, что должник является несовершеннолетним, поэтому взыскание должно производиться не с него, а с его родителей. Поскольку суды нижестоящих инстанций не привлекли к делу его отца, Верховный суд направил дело на пересмотр.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












30 марта 2025

Аномально тёплая погода ждёт жителей Северо-Запада на предстоящей неделе
30 марта 2025

Митрополит Матфей совершил Божественную литургию в кафедральном соборе Пскова
30 марта 2025

Новые скворечники появились в Пушкинском заповеднике
30 марта 2025

День социального работника уголовно-исполнительной системы России отмечают 30 марта
30 марта 2025

Борис Елкин поделился с псковичами историей улицы Малясова
30 марта 2025

Кинолог объяснил возможные причины, по которым собака может отказываться от пищи
30 марта 2025

В МЧС напомнили, как защитить себя от клещей
30 марта 2025

Псковских школьников наградили на научном форуме «Шаг в будущее»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...