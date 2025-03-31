Как изменились цены на лекарства в Псковской области, рассказали аналитики
О самых подорожавших и подешевевших лекарствах с 17 по 24 марта в Псковской области рассказали ПАИ в пресс-службе Псковстата.
Так, активированный уголь подорожал на 2,95 %, трекрезан – на 1,62 % и мазь левомеколь – на 1,04 %.
Ранее врач – травматолог-ортопед Ярослав Витовский объяснил псковичам, для чего суставам нужна гиалуроновая кислота и чем капуста полезна для суставов. Об этом и многом другом – читайте в специальном материале ПАИ здесь.
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