Как изменились цены на лекарства в Псковской области, рассказали аналитики

11:30, 31 марта 2025, ПАИ

О самых подорожавших и подешевевших лекарствах с 17 по 24 марта в Псковской области рассказали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, активированный уголь подорожал на 2,95 %, трекрезан – на 1,62 % и мазь левомеколь – на 1,04 %.

Ранее врач – травматолог-ортопед Ярослав Витовский объяснил псковичам, для чего суставам нужна гиалуроновая кислота и чем капуста полезна для суставов. Об этом и многом другом – читайте в специальном материале ПАИ здесь.