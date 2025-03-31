Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Где в Пскове посмотреть на монеты, отчеканенные 600 лет назад, рассказали псковичам

Где в Пскове посмотреть на монеты, которые чеканились Псковской республикой 600 лет назад, рассказал псковичам эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ регулятора Александр Иванов в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 31 марта.

Фото: официальный сайт музея Банка России в Пскове

«Экспозиция находится в здании регионального отделения Банка России. Попасть в музей можно только по предварительной записи на сайте музея регулятора, где также можно ознакомиться с подробным описанием экскурсий», – объяснил гость студии.

«Мы постарались собрать монеты, отчеканенные в разные исторические периоды, и выстроить их в хронологическом порядке – получилось очень интересно», – поделился результатом проделанной работы Александр Иванов. Например, в музее находятся монеты, которые чеканились Псковской республикой 600 лет назад, – на их аверсе находится портрет князя Довмонта с мечом в правой руке и с прижатой к сердцу левой рукой. На обороте некоторых монет, помимо надписи «деньга псковская», часто размещалось изображение барса, добавил эксперт.

Напомним, что в средневековые времена псковский денежный двор начинался на территории современного Кутузовского сквера, пересекал улицу Ленина и длинной своей стороной стоял вдоль нынешней улицы Некрасова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












31 марта 2025

Псковские скейт-парки готовят к новому сезону
31 марта 2025

Опасные розы уничтожат в Псковской области
31 марта 2025

Где в Пскове посмотреть на монеты, отчеканенные 600 лет назад, рассказали псковичам
31 марта 2025

Как защитить себя от клещей: советы облздрава
31 марта 2025

Где располагался псковский денежный двор в средневековые времена, рассказал эксперт
31 марта 2025

Менее 12 часов осталось до завершения приёма заявок в программу «Герои земли Псковской»
31 марта 2025

Средняя зарплата в Псковской области за год выросла на 23,5% – исследование
31 марта 2025

26 единиц оружия и более 150 боеприпасов изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...