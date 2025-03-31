Где в Пскове посмотреть на монеты, отчеканенные 600 лет назад, рассказали псковичам

13:43, 31 марта 2025, ПАИ

Где в Пскове посмотреть на монеты, которые чеканились Псковской республикой 600 лет назад, рассказал псковичам эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ регулятора Александр Иванов в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 31 марта.

«Экспозиция находится в здании регионального отделения Банка России. Попасть в музей можно только по предварительной записи на сайте музея регулятора, где также можно ознакомиться с подробным описанием экскурсий», – объяснил гость студии.

«Мы постарались собрать монеты, отчеканенные в разные исторические периоды, и выстроить их в хронологическом порядке – получилось очень интересно», – поделился результатом проделанной работы Александр Иванов. Например, в музее находятся монеты, которые чеканились Псковской республикой 600 лет назад, – на их аверсе находится портрет князя Довмонта с мечом в правой руке и с прижатой к сердцу левой рукой. На обороте некоторых монет, помимо надписи «деньга псковская», часто размещалось изображение барса, добавил эксперт.

Напомним, что в средневековые времена псковский денежный двор начинался на территории современного Кутузовского сквера, пересекал улицу Ленина и длинной своей стороной стоял вдоль нынешней улицы Некрасова.