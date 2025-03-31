Скидки на кофе в России могут превысить 20%

15:31, 31 марта 2025, ПАИ

Скидки на кофе в российских магазинах в 2026 году могут достичь от 20 до 45 %, пишет «Газета.ру» со ссылкой на кандидата экономических наук, доцента Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Балынина.

Если в этом году в странах, в которых в прошлом году урожай кофейных плодов существенно снизился из-за плохих условий погоды, наладится урожай, то уже в 2026 году торговые сети устроят распродажи продукта по выгодным ценам, считает эксперт. «В первом квартале скидки на пике могут достичь 20 % и 45 % в последующие кварталы», – отметил Игорь Балынин.

Ранее россиянам объяснили, что высокие цены на кофе напрямую связаны со стоимостью рубля – для импортёров важна не только его текущая стоимость, но и его стабильность и предсказуемость в среднесрочной перспективе. Также на себестоимость кофе влияет канал продаж. Так, при продаже через магазины затраты на зерно составляют значительную часть общей себестоимости, в то время как в кофейнях структура затрат более сложная и доля расходов на зерно в себестоимости меньше.