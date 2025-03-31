До 3 апреля закроют для транспорта одну полосу движения на улице Некрасова в Пскове

18:17, 31 марта 2025, ПАИ

Одна полоса движения на улице Некрасова в Пскове в районе пересечения с улицей Карла Маркса будет закрыта до 3 апреля с 9:00 до 22:00, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Пскова.

Ограничения связаны с проведением дорожных работ.

Ранее сообщалось, что в Псковской области идёт подготовка к новому дорожному сезону.