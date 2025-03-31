До 3 апреля закроют для транспорта одну полосу движения на улице Некрасова в Пскове
Одна полоса движения на улице Некрасова в Пскове в районе пересечения с улицей Карла Маркса будет закрыта до 3 апреля с 9:00 до 22:00, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Пскова.
Ограничения связаны с проведением дорожных работ.
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