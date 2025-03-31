В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии новых вирусов в России

19:00, 31 марта 2025, ПАИ

В России не обнаружили новых или существенно мутировавших вирусов, сообщили в Роспотребнадзоре.

«В ходе постоянного мониторинга эпидемиологической ситуации в России и геномного эпиднадзора не было выявлено новых вирусов или вирусов с существенными изменениями», – говорится в сообщении ведомства в официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, на данный момент эпидемиологическая обстановка в группе респираторных инфекций, включая ОРВИ, грипп, COVID-19 и внебольничные пневмонии, в России остаётся стабильной и полностью контролируемой. Наблюдается снижение уровня заболеваемости.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор опроверг появление в России нового вируса, вызывающего кашель с кровью.