В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии новых вирусов в России
В России не обнаружили новых или существенно мутировавших вирусов, сообщили в Роспотребнадзоре.
«В ходе постоянного мониторинга эпидемиологической ситуации в России и геномного эпиднадзора не было выявлено новых вирусов или вирусов с существенными изменениями», – говорится в сообщении ведомства в официальном Telegram-канале.
По информации ведомства, на данный момент эпидемиологическая обстановка в группе респираторных инфекций, включая ОРВИ, грипп, COVID-19 и внебольничные пневмонии, в России остаётся стабильной и полностью контролируемой. Наблюдается снижение уровня заболеваемости.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор опроверг появление в России нового вируса, вызывающего кашель с кровью.
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