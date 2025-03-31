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Общество

Всероссийская неделя детской и юношеской книги завершилась в Пскове

В мероприятиях, организованных в рамках Всероссийской недели детской и юношеской книги, приняли участие порядка двух тысяч детей, подростков и молодёжи. Всего проведено более 35 мероприятий, которые прошли под лозунгом «История с продолжением», сообщили ПАИ в управлении администрации культуры Пскова.

Фото здесь и далее: организаторы / управление культуры администрации Пскова

Знаковыми стали мероприятия, посвящённые 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

Специальными гостями Недели детской книги стали современные детские писатели Татьяна Попова, Юлия Весова и Нюта Яковлева, художник и автор комиксов Ольга Лавреньева, прозаик, арт-критик, учёный, культуролог Юрий Нечипоренко, писатель, кандидат филологических наук Александр Киселёв. За эти несколько дней в городских библиотеках состоялись творческие встречи, мастер-классы, сказочные чтения.

На XIV Любятовских детско-юношеских краеведческих чтениях «О людях и событиях войны» прозвучали истории подвигов и жизни наших земляков: Николая Васильева, Полины Лозиной, Елизаветы Тиуновой, Бориса Шаранкова, Валерия и Анатолия Молотковых, Владимира Павлова, Тамары Надточеевой.

Псковская страница Недели была представлена литературными встречами с автором книг, руководителем творческой студии «Полосатый кот» Евгенией Русаковой, с автором культурно-образовательного проекта «Изборск. Традиции и культура», лауреатом премии «Душа земли Псковской» Мариной Жариковой, с кандидатом педагогических наук, директором центра патриотического воспитания детей и молодёжи «Отчий край» Ириной Рыбаловой, с поэтессой, победительницей и лауреатом многочисленных литературных конкурсов и премий Снежаной Родионовой, с поэтессой, прозаиком и переводчицей, педагогом, автором текста гимна Пскова Татьяной Рыжовой.

В период мероприятия фонды библиотек пополнились новыми книгами: писатели-гости преподнесли в дар свои новинки, более 40 экземпляров новых детских книг поступило от издательства «Феникс».

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