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Общество

С 80-летием поздравили ветерана МЧС России Любовь Семёнову псковские спасатели

Коллектив Главного управления МЧС России по Псковской области поздравил с 80-летним юбилеем ветерана МЧС России Любовь Владимировну Семенову. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Юбилей Любовь Семёновой. Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

Любовь Семёнова трудилась до 1993 года. До выхода на пенсию была инспектором ОГПН по городу Пскову в звании капитана внутренней службы.

Юбиляршу поздравил руководитель ведомства Сергей Лаврухин, поблагодарив за многолетнюю добросовестную службу и плодотворное сотрудничество, пожелав здоровья, оптимизма и бодрости духа.

От имени ветеранов ведомства с юбилеем поздравил председатель Регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов органов управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной охраны Псковской области Вячеслав Пан.

Ранее сообщалось, что вековой юбилей отметила труженица тыла Мария Алексеева из Порховского района.

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