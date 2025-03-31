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Общество

Активисты «Движения первых» стали участниками проекта «Первые в профессии»

Активисты «Движения первых» в рамках регионального проекта «Первые в профессии» стали участниками экскурсии в Опочецкий кадровый центр «Работа России». Об этом пишет районная газета «Красный маяк».

Активисты «Движения первых». Фото: Опочецкий кадровый центр

Экскурсию проводили сотрудники кадрового центра. Они подробно рассказали школьникам о возможностях трудоустройства. Ребята узнали о работе центра, о востребованных профессиях и вакантных местах в муниципалитете, пишет газета.

В зоне цифровых сервисов ребята смогли подать заявление на единой цифровой платформе «Работа России» для оказания услуги по профессиональной ориентации граждан.

Ранее сообщалось, что Молодёжный кадровый центр (МКЦ) Псковской области провёл встречу с коллегами из Луганской Народной Республики.

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