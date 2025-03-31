Серебро на Кубке Белоруссии по пауэрлифтингу завоевал житель Псковской области

22:53, 31 марта 2025, ПАИ

Начальник отделения воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН России по Псковской области Андрей Элькин выступил на Кубке Республики Беларусь по пауэрлифтингу 2025, заняв второе место в дисциплине «жим штанги лежа» (экипировочный дивизион). Турнир проходил в Витебске под эгидой Белорусской федерации пауэрлифтинга (BFB) и собрал около 80 сильнейших спортсменов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Андрей Элькин, выступавший в весовой категории до 125 килограмм, показал достойный результат, выжав штангу весом 232,5 килограмм, что соответствует выполнению норматива кандидата в мастера спорта (КМС) по версии BFB. Особенностью турнира стало то, что псковский спортсмен оказался единственным иностранным участником – остальные атлеты представляли различные регионы Беларуси (Минск, Могилев, Гомель, Витебск и других городов), выступая как в составе спортивных коллективов, так и индивидуально.

«Это был ценный опыт, новые знакомства и обмен методиками тренировок. Турнир организован на высоком уровне, и мы договорились с белорусскими коллегами о перспективах сотрудничества в популяризации силового спорта и здорового образа жизни», – – отметил подполковник внутренней службы.

Как председатель Союза пауэрлифтеров России по Псковской области, Андрей Элькин также обсудил с организаторами возможность проведения совместных международных мероприятий, направленных на развитие пауэрлифтинга и укрепление спортивных связей между странами.

Ранее сообщалось, что подведены итоги Ночной хоккейной лиги Псковской области в двух дивизионах.