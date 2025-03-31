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Общество

С 3 апреля ограничат движение транспорта по одной полосе на участке улицы Некрасова в Пскове

Одна полоса движения на улице Некрасова в Пскове (от улицы Карла Маркса в сторону улицы Спегальского) вблизи зданий № 33, 37 и 39 будет закрыта с 3 по 20 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

С 3 апреля ограничат движение транспорта по одной полосе на участке улицы Некрасова в Пскове. Фото: ПАИ

Ограничение движения вводится в период с 9:30 до 22:00.

Ранее сообщалось, что одна полоса движения на улице Некрасова в Пскове в районе пересечения с улицей Карла Маркса будет закрыта до 3 апреля.

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