С 3 апреля ограничат движение транспорта по одной полосе на участке улицы Некрасова в Пскове

23:39, 31 марта 2025, ПАИ

Одна полоса движения на улице Некрасова в Пскове (от улицы Карла Маркса в сторону улицы Спегальского) вблизи зданий № 33, 37 и 39 будет закрыта с 3 по 20 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Ограничение движения вводится в период с 9:30 до 22:00.

Ранее сообщалось, что одна полоса движения на улице Некрасова в Пскове в районе пересечения с улицей Карла Маркса будет закрыта до 3 апреля.