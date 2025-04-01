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Общество

Соцконтракт помог жителю Псковской области развить дело по созданию удивительных скульптур из дерева

Самозанятый Юрий Фёдоров из Новоржева, плотник по призванию, создаёт удивительные скульптуры из дерева благодаря полученному социальному контракту от комитета по социальной защите Псковской области. Об этом пишет газета «Земля Новоржевская».

  • Скульптуры из дерева из мастерской жителя Новоржева
    Фото: со страницы Юрия Фёдорова в соцсети «ВКонтакте»
  • Скульптуры из дерева из мастерской жителя Новоржева
    Фото: со страницы Юрия Фёдорова в соцсети «ВКонтакте»
  • Скульптуры из дерева из мастерской жителя Новоржева
    Фото: со страницы Юрия Фёдорова в соцсети «ВКонтакте»
  • Скульптуры из дерева из мастерской жителя Новоржева
    Фото: со страницы Юрия Фёдорова в соцсети «ВКонтакте»

Юрий Фёдоров увлекался изготовлением декора для сада из дерева. В 2023 году он открыл столярную мастерскую, зарегистрировался как самозанятый и обратился за государственной помощью. А в 2024 году заключил соцконтракт на 350 тысяч рублей по развитию мастерской. На эти средства удалось приобрести станки, пилы, сварочный аппарат, фрезерную машинку, а также различные расходные материалы.

Средства социального контракта позволили Юрию Фёдорову закупить необходимое оборудование и улучшить производство.

Отметим, что социальный контракт – одна из мер поддержки малоимущих граждан. На средства соцконтракта можно пройти обучение или повысить квалификацию, закупить оборудование и материалы для бизнеса, арендовать помещение и многое другое. Благодаря этому увлечение Юрия Фёдорова стало небольшим семейным бизнесом.

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