Искусственные гнёзда для аистов установили в Гдовском районе

16:50, 01 апреля 2025, ПАИ

Два птицезащитных устройства гнездообразующего типа установили в местах гнездования белых аистов на воздушных линиях электропередачи в деревне Низовицы Гдовского района, где располагается летний стационар аистиного центра. Об этом сообщается в группе «Дом белого аиста» в соцсети «ВКонтакте».

«Благодарим производителя ООО «ЭКО-НИОКР» (Ульяновск), подарившего гдовским аистам одно из своих изделий, и Союз охраны птиц России в лице вице-президента, руководителя программы «Птицы и ЛЭП» Андрея Владимировича Салтыкова, изыскавшего средства на покупку второй платформы», – отметили в центре помощи аистам.

Также сотрудники центра поблагодарили энергетиков за оперативную установку птицезащитных устройств.

«Защита птиц на ЛЭП – важное дело. Птицезащитные устройства гнездообразующего типа не только позволяют птицам безопасно гнездиться, но и делают более надёжным и устойчивым энергоснабжение потребителей, исключают аварийные ситуации, которые могут случаться при гнездовании аистов на проводах», – подчеркнули в «Доме белого аиста».

Напомним, аист Гусар спешил домой из Африки, но всё равно остался без гнезда в Псковской области. В комментариях под постом руководитель центра помощи аистам «Дом белого аиста», орнитолог Марина Сиденко рассказала, решена ли судьба семьи Гусара. «Всё будет завтра. Столб уже привезли, гнездо сварили, показали. Ждём», – написала она.