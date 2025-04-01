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Общество

Екатерина Гончарова: Введение выплат для медработников внушает надежду на улучшение ситуации

Решение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о введении единовременных выплат для медработников дефицитных специальностей действительно внушает надежду на улучшение ситуации в регионе, заявила врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова.

Фото: ПАИ

В условиях нехватки квалифицированного персонала такие меры становятся жизненно необходимыми, уверена спикер.

«Сумма выплат – 500 тысяч рублей для среднего медицинского персонала и 1 миллион рублей для специалистов с высшим образованием – выглядит весьма привлекательной и способна мотивировать многих выбрать работу в государственных медицинских учреждениях. Особенно приятно видеть, что власти делают акцент на специалистах первичного звена – участковых врачах, педиатрах и сотрудниках скорой помощи», – отметила Екатерина Гончарова.

По её мнению, сокращение срока обязательной отработки до двух с половиной лет для этих категорий «показывает понимание важности их труда и стремление создать комфортные условия для профессионалов, работающих на переднем крае медицинской помощи».

«Прозрачность процесса также радует: публикация списка вакансий и требований к документам на сайте комитета по здравоохранению делает процесс поиска работы максимально доступным и понятным. Надеюсь, эти меры помогут привлечь в регион достойных специалистов и улучшить качество медицинского обслуживания населения», – подытожила Екатерина Гончарова.

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