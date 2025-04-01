Заболеваемость ОРВИ в Псковской области снизилась более чем на 30%

16:40, 01 апреля 2025, ПАИ

Заболеваемость ОРВИ в Псковской области с 24 по 30 марта по сравнению с предыдущей неделей снизилась более чем на 30 % (6 232 против 4 316 случаев), сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Доля детей до 14 лет среди заболевших по области за неделю составила 47,9 %. В Пскове зарегистрировали 1 768 случаев ОРВИ, или 41 % от общего количества по региону.

В структуре циркулирующих вирусов определяют респираторные вирусы гриппозной и негриппозной этиологии. Зарегистрировано 138 случаев гриппа. Лабораторно подтверждены грипп A (H1N1) и грипп B, уточнили в пресс-службе.