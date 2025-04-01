Более 11 миллионов рублей привлекли в Псковскую область благодаря грантовому конкурсу «Движения первых»

17:10, 01 апреля 2025, ПАИ

Более 11 миллионов рублей привлекли в Псковскую область благодаря грантовому конкурсу Российского движения детей и молодёжи «Гранты первых». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального комитета по молодёжной политике.

Победителями конкурса стали три проекта Псковской области. Это патриотический марафон детей и молодёжи «Судьбы героев», краеведческий студенческий интенсив «ПРО. Край» и проект «Любятовфест».

Напомним, что конкурс «Гранты первых» даёт возможность получить финансовую поддержку для реализации проектов, направленных на воспитание, развитие и самореализацию детей и молодёжи, а также организацию их досуга.