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Общество

Более 11 миллионов рублей привлекли в Псковскую область благодаря грантовому конкурсу «Движения первых»

Более 11 миллионов рублей привлекли в Псковскую область благодаря грантовому конкурсу Российского движения детей и молодёжи «Гранты первых». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального комитета по молодёжной политике.

Изображение: комитет по молодёжной политике Псковской области

Победителями конкурса стали три проекта Псковской области. Это патриотический марафон детей и молодёжи «Судьбы героев», краеведческий студенческий интенсив «ПРО. Край» и проект «Любятовфест».

Напомним, что конкурс «Гранты первых» даёт возможность получить финансовую поддержку для реализации проектов, направленных на воспитание, развитие и самореализацию детей и молодёжи, а также организацию их досуга.

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Более 11 миллионов рублей привлекли в Псковскую область благодаря грантовому конкурсу «Движения первых»

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