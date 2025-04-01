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Общество

Порядка 30 маскировочных сетей сплели волонтёры из Бежаницкого округа

Волонтёры из деревни Фишнёво Бежаницкого округа сплели для военнослужащих уже тридцатую маскировочную сеть. Об этом пишет районная газета «Сельская новь».

«Огромная благодарность неутомимым труженицам: Вере Петровой, Вере Авдеевой, Вере Ивановой, Галине Никифоровой, Татьяне Никитиной, Наталье Мироновой и Наталье Евсеевой. Своим трудом они вносят вклад в победу наших ребят», – пишет районная газета.

Ранее сообщалось, что штаб «Мы вместе» в Псковской области продолжает сбор гуманитарной помощи.

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