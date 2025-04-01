Порядка 30 маскировочных сетей сплели волонтёры из Бежаницкого округа

23:10, 01 апреля 2025, ПАИ

Волонтёры из деревни Фишнёво Бежаницкого округа сплели для военнослужащих уже тридцатую маскировочную сеть. Об этом пишет районная газета «Сельская новь».

«Огромная благодарность неутомимым труженицам: Вере Петровой, Вере Авдеевой, Вере Ивановой, Галине Никифоровой, Татьяне Никитиной, Наталье Мироновой и Наталье Евсеевой. Своим трудом они вносят вклад в победу наших ребят», – пишет районная газета.

Ранее сообщалось, что штаб «Мы вместе» в Псковской области продолжает сбор гуманитарной помощи.