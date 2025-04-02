20 пожаров произошло в Псковской области за сутки

10:42, 02 апреля 2025, ПАИ

17 ландшафтных и три техногенных пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за минувшие сутки, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Так, 1 апреля бесхозное строение сгорело в деревне Мурашкино Новосокольнического района. Предположительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

Кроме того, нежилой дом и хозяйственная постройка сгорели в деревне Липовицы Пыталовского муниципального округа. Предположительной причиной возгорания также стало неосторожное обращение с огнём.

Помимо этого, автомобиль Ford Focus 2012 года выпуска горел на улице Александра Матросова в Великих Луках. В машине выгорели моторный отсек, салон и передняя часть автомобиля по всей площади. Возможной причиной возгорания стало короткое замыкание электронного блока управления двигателя.

Также за сутки ликвидировали 17 ландшафтных пожаров общей площадью 14,99 гектара. Пять палов травы произошло в Великолукском районе, три пала травы – в Новосокольническом районе, по два пала травы – в Печорском и Себежском районах, а также по одному возгоранию – в Псковском, Бежаницком, Гдовском, Куньинском и Пустошкинском районах.