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Общество

До +17 градусов ожидается в Псковской области 3 апреля

3 апреля в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода без осадков, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото: ПАИ

Будет дуть северный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью 0...+5 градусов, днем +12...+17 градусов. Атмосферное давление выше нормы.

Ранее сообщалось, что в апреле псковичей ожидают «температурные качели» от -3 до +18 градусов.

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