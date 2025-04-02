До +17 градусов ожидается в Псковской области 3 апреля
3 апреля в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода без осадков, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть северный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью 0...+5 градусов, днем +12...+17 градусов. Атмосферное давление выше нормы.
Ранее сообщалось, что в апреле псковичей ожидают «температурные качели» от -3 до +18 градусов.
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02 апреля 2025
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