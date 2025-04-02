До +17 градусов ожидается в Псковской области 3 апреля

10:42, 02 апреля 2025, ПАИ

3 апреля в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода без осадков, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть северный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью 0...+5 градусов, днем +12...+17 градусов. Атмосферное давление выше нормы.

Ранее сообщалось, что в апреле псковичей ожидают «температурные качели» от -3 до +18 градусов.