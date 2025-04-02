Открыт приём заявок на показ «Этномода» в Пскове

14:00, 02 апреля 2025, ПАИ

Открыт приём заявок на показ «Этномода», который пройдёт 25 мая на гастрономическом фестивале «Моя еда» в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

У дизайнеров и модельеров появилась возможность продемонстрировать своё творчество перед публикой. Организаторы конкурса обращаются к авторам коллекций в этностиле, экспериментаторам с традиционными мотивами, мастерам про производству аксессуаров: «Это ваш шанс заявить о себе громко и ярко».

Желающим участвовать необходимо заполнить заявку и отправить скан на почту g.kultura@yandex.ru или ее направить по адресу: 180007, Псков, улица Профсоюзная, 2, ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция».

Заявки принимаются до 1 мая. После окончания приема заявок состоится отбор. Результаты отбора объявят не позднее 12 мая. Форма заявки здесь. Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.