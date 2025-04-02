Минтранс разработал новые правила парковки

14:12, 02 апреля 2025, ПАИ

Министерство транспорта РФ разработало рекомендации для российских городов по организации парковочного пространства, предлагая взять за основу опыт Москвы. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Документ, опубликованный ведомством, содержит 35 страниц и направлен на снижение хаотичной стоянки, введение оплаты парковок через смартфон, создание удобных условий для посетителей торговых центров и офисов и поддержку использования экологически чистого транспорта.

Начать реформу предлагают с инвентаризации парковочного пространства, определив места дефицита и профицита стоянок, а также включить в инфраструктуру парковок дорожные знаки, зарядные станции для электромобилей, системы освещения стоянок, камеры фиксации нарушений, датчики занятости мест.

Управление парковочным пространством предлагается доверить ГИБДД, или в городах с населением более 500 тысяч человек отдельной структуре. Также рекомендуется создать систему сбора мнений населения и спланировать развитие парковочного пространства на десять лет.

Проект рекомендаций направлен в регионы, где есть города с населением более 250 тысяч человек, для сбора отзывов. После апробации и обсуждения рекомендации будут утверждены ориентировочно в июле. Затем регионы смогут использовать их в работе, отметили в Минтрансе.

Реализация рекомендаций приведёт к увеличению числа платных парковок и расходов автомобилистов, считают эксперты. В Минтрансе уверены, что рекомендации помогут сбалансировать количество парковок, улучшить движение и снизить загрузку дорог.

Ранее сообщалось, что в России утвердили новый ГОСТ, который вводит несколько новых дорожных знаков, изменяет дизайн некоторых указателей и упрощает правила их применения.