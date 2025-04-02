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Андрей Ермаков: Выставка «Я родом из Дома Святой Троицы» – симбиоз культуры и духовных подвигов на Псковской земле

Выставка «Я родом из Дома Святой Троицы» – это симбиоз культуры и духовных подвигов на Псковской земле, заявил руководитель Управления Министерства культуры России по СЗФО Андрей Ермаков во время открытия мероприятия сегодня, 2 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

Андрей Ермаков. Фото: ПАИ

«Псков – уникальное место. За последние годы состояние города, реставрация церквей и храмов, которая сейчас проходит, развитие инфраструктуры и культуры выходит на новый уровень. Сегодняшняя выставка – это некий симбиоз, который у нас отнесён к культуре и духовным подвигам, которые были совершены на этой земле. Эта выставка объединяет эти две истории», – отметил он.

Псковский музей-заповедник демонстрирует уникальные выставки, добавил Андрей Ермаков. «Я уверен, что жители Пскова и все туристы, которые приезжают, будут довольны, а культура нашей необъятной Родины пополнится ещё одним уникальным местом», – заключил он.

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