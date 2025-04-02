Проблема обманутых дольщиков решена в большинстве регионов России – генпрокурор

17:36, 02 апреля 2025, ПАИ

Проблема обманутых дольщиков решена в большинстве регионов России, сообщает РБК со ссылкой на заявление Генпрокурора РФ Игоря Краснова.

За год более 23 тысяч дольщиков получили квартиры или возмещение, рассказал Игорь Краснов, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации. В 22 регионах проблема носит единичный характер.

Прокуроры в прошлом году вступили более чем в 100 дел о банкротстве застройщиков, предотвратив изъятие оплаченных квартир и вывод из отрасли почти 2,5 миллиарда рублей.

Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее завил, что не ожидает появления новых обманутых дольщиков благодаря счетам эскроу, защищающим вложенные в строительства средства. В случае проблем у отдельных застройщиков власти намерены решать их в ручном режиме.

О том, как эскроу-счета можно использовать при строительстве частного дома, ранее рассказал эксперт Банка России в программе о финансовой грамотности «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.