Самые ранние признаки и эффективное лечение: информация об аутизме, которую надо знать каждому

18:29, 02 апреля 2025, ПАИ

С конца прошлого века среднее число выявленных случаев аутизма выросло на планете в 16 раз. Сегодня примерно каждый сотый ребёнок сталкивается с этой проблемой, а если прибавить его маму и папу, дедушек и бабушек, родственников, друзей семьи и коллег по работе, то станет понятно, что в окружении практически каждого есть такой случай, сообщает портал уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка.

Из-за бурного роста числа диагнозов и отсутствия медикаментозного лечения к расстройствам аутистического спектра (РАС) приклеился ярлык «чума XXI века». Однако не нужно торопиться с выводами. Во-первых, эксперты повторяют что «аутизм не заразен» для тех, кто всё ещё живёт в плену стереотипов прошлого и мифов. Во-вторых, рано начатая регулярная реабилитация позволяет более 60 % малышей полностью или в значительной степени преодолеть особенности развития и выйти на так называемую норму. Важно вовремя насторожиться, не паниковать и принять все необходимые меры.

Один из факторов риска – тяжёлая беременность и роды, родовые травмы. Однако и при благополучном сценарии появления на свет внимательно следует следить за развитием младенца, а в случае отклонений сразу обращаться к специалистам. Не соглашаться с успокоительным вердиктом некоторых педиатров «позже всё наладится само». «Может быть, и наладится, дай бог, но если нет – вы потеряете драгоценное время! Ищите второе, третье, да хоть десятое мнение!» – отметили эксперты.

Можно самостоятельно пройти, ответив на несколько вопросов о поведении ребёнка, один из самых эффективных бесплатных скрининговых тестов M-CHAT R/F. По его результатам не будет установлен диагноз, но станет понятно, не находится ли малыш в зоне риска развития РАС (solnechnymir.ru//diagnostics/mchat).

Что сразу должно насторожить родителей? В первые три-четыре месяца нет реакции на людей и звуки, а к семи не начали проявляться эмоции и интерес к окружающему миру. После года малыш не взаимодействует с родителями и не подражает им, у него отсутствует лепет, не появились первые слова и так далее.

Все «красные флажки», на которые нужно обратить внимание мамам и папам, можно найти в брошюрах и листовках, распространяемых в роддомах и детских поликлиниках пилотных регионов в рамках стратегической программы «Сопровождение через всю жизнь» уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. В России на государственном уровне поставлена задача раннего выявления РАС и оказания ранней помощи в тот момент, когда она наиболее эффективна. Идёт дальнейшее выстраивание системы поддержки людей с особенностями развития на всех этапах и во всех областях жизни.

Ранее сообщалось, что псковские школьники узнали о мифах и правде об аутизме.