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Общество

Представители Псковской области и Росмолодёжи обсудили вопросы молодёжной политики

Общественный совет при комитете по молодёжной политике Псковской области принял участие в совещании комиссии по региональному и муниципальному развитию Общественного совета при Росмолодёжи, сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

Фото здесь и далее из официального телеграм-канала Псковской области

Участники в формате видео-конференц-связи обсудили ключевые планы и направления работы в сфере молодёжной политики России, а также вопросы международного сотрудничества.

На совещании представители поделились своими наработками и практиками реализации проектов. Подобный обмен опытом между членами общественного совета и представителями регионального комитета проводится регулярно.

Ранее сообщалось, что только 36 % псковичей поддерживают инициативу повышения возраста молодёжи в России с 35 до 40 лет.

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