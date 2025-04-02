Представители Псковской области и Росмолодёжи обсудили вопросы молодёжной политики
Общественный совет при комитете по молодёжной политике Псковской области принял участие в совещании комиссии по региональному и муниципальному развитию Общественного совета при Росмолодёжи, сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.
Участники в формате видео-конференц-связи обсудили ключевые планы и направления работы в сфере молодёжной политики России, а также вопросы международного сотрудничества.
На совещании представители поделились своими наработками и практиками реализации проектов. Подобный обмен опытом между членами общественного совета и представителями регионального комитета проводится регулярно.
Ранее сообщалось, что только 36 % псковичей поддерживают инициативу повышения возраста молодёжи в России с 35 до 40 лет.
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