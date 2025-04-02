Представители Псковской области и Росмолодёжи обсудили вопросы молодёжной политики

18:40, 02 апреля 2025, ПАИ

Общественный совет при комитете по молодёжной политике Псковской области принял участие в совещании комиссии по региональному и муниципальному развитию Общественного совета при Росмолодёжи, сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

Участники в формате видео-конференц-связи обсудили ключевые планы и направления работы в сфере молодёжной политики России, а также вопросы международного сотрудничества.

На совещании представители поделились своими наработками и практиками реализации проектов. Подобный обмен опытом между членами общественного совета и представителями регионального комитета проводится регулярно.

Ранее сообщалось, что только 36 % псковичей поддерживают инициативу повышения возраста молодёжи в России с 35 до 40 лет.