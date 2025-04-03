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Общество

Россиянам объяснили, что делать с найденной банковской картой

Роскачество дало рекомендации россиянам на случай обнаружения чужой банковской карты. В ведомстве советуют немедленно связаться с банком, выпустившим карту.

Фото: ПАИ

Сотрудник банка сможет оперативно заблокировать карту и дать инструкции по дальнейшим действиям. Также найденную карту можно отнести в любое банковское отделение, пояснили RT в пресс-службе Роскачества.

При этом категорически запрещено пытаться использовать чужую карту, что считается уголовным преступлением. Кроме того, в Роскачестве предостерегли от попыток разыскать владельца через соцсети или публиковать фотографию карты в интернете.

Ранее Центробанк предупреждал о новой мошеннической схеме, связанной с виртуальными образами банковских карт. Злоумышленники звонят россиянам, представляясь сотрудниками банка, и сообщают о попытке хищения средств. Затем они предлагают установить якобы официальное приложение Банка России, которое на самом деле является вредоносным программным обеспечением.

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