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Общество

Познакомиться со средствами альтернативной и дополнительной коммуникации можно сегодня в ПсковГУ

Акция в честь Всемирного дня распространения информации об аутизме пройдёт в ПсковГУ сегодня, 3 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

Мероприятие состоится в интерактивном формате. Участники акции смогут узнать больше о людях с аутизмом, изготовят браслеты и карманные календари, а также познакомятся со средствами альтернативной и дополнительной коммуникации.

Событие начнётся в главном корпусе Псковского государственного университета на улице Ленина, 2 в 11:30 и будет проходить до 13:30.

Напомним, что инклюзивное интерактивное мероприятие «Зажги синим с нами», посвящённое Всемирному дню распространения информации об аутизме, прошло в Центре лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области в среду, 2 апреля. Школьники из ЦЛП и псковской школы № 2 приняли участие в мастер-классе по изготовлению значков, узнали мифы и правду об аутизме, познакомились со средствами альтернативной коммуникации и приняли участие в танцевальном флешмобе. Фоторепортаж мероприятия можно посмотреть здесь.

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