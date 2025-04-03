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Экономика

Представленный президенту косметический бренд стал участником выставки промышленности в Пскове

Псковский бренд косметики YASYA стал участником выставки промышленности Псковской области в рамках выездной стажировки Минпромторга России «Федеральная практика» сегодня, 3 апреля. О представленной экспозиции корреспонденту ПАИ рассказала помощница руководителя предприятия Наталья Орлова.

Представленный президенту косметический бренд стал участником выставки промышленности в Пскове. Фото здесь и далее: ПАИ

«Это псковский бренд. Мы производим косметику на растительных экстрактах. Материалы для нашего производства мы заказываем по всей России. Например, ингредиенты и экстракты - в Великом Новгороде. Отмечу, что в ближайшее время мы планируем сами заняться изготовлением экстрактов», - сказала собеседница ПАИ. Также в планах предприятия - создание линейки шампуней, гелей для душа и даже разработка мужской серии. На данный момент у бренда четыре линейки уходовых средств.

Кстати, дизайн упаковки косметической линейки YASYA - исконно русские рисунки XVII-XIX веков, которые в те времена изображались на предметах быта и церквях.

Напомним, что выставка продлится сегодня до 18.00 и завтра, 4 апреля, до 17.00.

Участники «Федеральной практики» рассматривают актуальные вопросы реализации национальных проектов «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Новые материалы и химия», «Атомные энергетические системы», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Средства производства и автоматизации», «Кадры».

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