Аист Гусар с супругой получили новую «квартиру» в Гдовском районе

13:58, 03 апреля 2025, ПАИ

Аист Гусар вместе с супругой дождался получения новой «квартиры» в деревне Низовицы Гдовского района, сообщила орнитолог, руководитель центра помощи аистам «Дом белого аиста» в деревне Низовицы Гдовского района Марина Сиденко.

Утро 2 апреля началось с того, что переночевавший на столбе Гусар стал таскать ветки на электрический столб, на котором энергетики запретили гнездиться птицам. Именно на этом столбе находилось прежнее гнездо Гусара, которое пришлось убрать из соображений безопасности.

Около 10:00 в Низовицы прибыли энергетики со специальной техникой и начали готовиться к установке столба-дублера со специальной гнездообразующей конструкцией. «Птицы, отлетевшие на соседнюю крышу, с интересом поглядывали на суетящихся людей. Жители деревни вместе с главой волости тоже собрались и наблюдали за процессом установки столба с гнездом. Зрителей собралось немало», – рассказала Марина Сиденко.

К 14:00 новое аистиное гнездо у небольшого сельского магазина в центре деревни было установлено. «Пернатых жильцов долго ждать не пришлось. В 14 часов 12 минут по Москве в гнездо прилетел Гусар с первой веточкой в клюве, а через 10 минут пожаловала и супруга. Новое гнездо, приготовленное для аистов людьми, птицам понравилось. Они принялись сразу же наводить в нём порядок, перекладывать веточки по-своему. Очень красивое гнездо у нас получилось, несомненно, оно будет украшением сельского магазина, всей гдовской деревни Низовицы и даже национального туристического маршрута «Александр Невский – имя России», – уверена Марина Сиденко.

Руководитель «Дома белого аиста» поблагодарила сотрудников псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» за решение квартирного вопроса семьи аистов.