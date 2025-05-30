Х Фестиваль детских хореографических коллективов «Планета детства» прошёл в Великих Луках

21:37, 30 мая 2025, ПАИ

Юбилейный Х Фестиваль детских хореографических коллективов «Планета детства» состоялся на сцене Дома культуры Ленинского комсомола, сообщили ПАИ в комитете культуры администрации города Великие Луки.

Фестиваль начался с голоса за кадром, который задал тон всему празднику. «Скажи-ка, дружок! Где начинается день?» – прозвучало в зале, и зрители попали в сказку «Алиса в Стране чудес». Ведущими фестиваля стали знакомые всем персонажи в исполнении учеников ТЮЗ «Панорама» (руководители Вислобокова Елизавета и Титенкова Мария) – Алиса, Белый Кролик и сам писатель Льюис Кэрролл.

В фестивале приняли участие коллектив эстетической гимнастики под руководством Юлии Лебедевой и Ульяны Казаковой, студия современного танца «Кристалл» и хореографический коллектив «Фантазия» из Дома детского творчества. Дом культуры железнодорожников был представлен образцовым коллективом – школой танца «Арабеск».

Перед зрителями также выступили артисты Дома культуры имени Ленина: образцовый коллектив – хореографический ансамбль «Грация», образцовый коллектив – студия спортивного бального танца «Созвездие», образцовый хореографический ансамбль «Феникс», народный коллектив – театр танца «Мистерия», образцовый хореографический коллектив «Клякса».

Участниками стали и гости из Великолукского района: танцевальный коллектив «Улыбка» (Переслегино) и младшая группа образцового хореографического коллектива – ансамбля «Селяночка» (Поречье). На юбилее также побывал образцовый коллектив эстрадного танца «Визави» (рукокодитель Дуранина Людмила)!

Праздник не обошёлся без номеров в исполнении коллективов Дома культуры Ленинского комсомола: народного коллектива – студии танца «Жемчужная россыпь», школы брейкинга SENSEIT CREW, хореографического коллектива «Балет для всех».

После того как все коллективы продемонстрировали своё творчество, на сцену пригласили всех участников фестиваля для награждения. Директор Дома культуры Ленинского комсомола Игорь Чучалов вручил благодарности и сладкие подарки всем коллективам, отметив их труд и талант.